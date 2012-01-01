Российские и французские дипломаты обсудили сотрудничество ЕАЭС и ЕС

амглавы МИД РФ Алексей Мешков и генеральный директор по политическим вопросам и вопросам безопасности МИД Франции Николя де Ривьер несколько ранее более детально обсудили перспективы сопряжения потенциалов ЕАЭС и ЕС, говорится в сообщении МИД РФ. В документе отмечается, что стороны провели углубленный обмен мнениями о положении дел на европейском континенте — рассмотрели вопросы отношений России с Европейским союзом, включая перспективы сопряжения потенциалов ЕАЭС и ЕС, а также сотрудничество в ОБСЕ в контексте итогов декабрьского СМИД в Гамбурге. Была обсуждена проблематика работы Совета Россия-НАТО.