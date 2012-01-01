Володин рассказал о своих отношениях с администрацией президента

пикер Госдумы Вячеслав Володин несколько ранее рассказал журналистам, что у него выстроены хорошие отношения с подразделениями администрации президента, он взаимодействует с первым замглавы АП Сергеем Кириенко и соответственно, виделся с ним уже несколько раз.Володин сообщил о своём желании, чтобы Путин пошел на выборы 2018 годаОн отметил, что когда речь идет о взаимоотношениях, о взаимодействии, то у них в целом хорошие отношения с администрацией.В частности, говоря о работе новой команды в администрации президента, Володин отметил, что он довольно давно знаком с Кириенко и считает его порядочным и профессиональным человеком.