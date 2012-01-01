Путин считает, что парламентариям необходимо новое здание

резидент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что парламентариям необходимо новое здание и нужно еще раз просчитать финансовые затраты.На встрече с представителями обеих палат парламента он сказал, что новое здание Парламента он сам очень хочет, но без денег не получается. В частности, они подсчитали, что того имущества, которое предполагается отдать на погашение расходов по строительству нового здания, недостаточно. Если действительно, можно выделить участки земли в Новой Москве, еще что-то — давайте посчитаем еще раз. Президент добавил, что он совершенно не против, а даже наоборот.