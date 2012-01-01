Володин прокомментировал желание Навального участвовать в выборах

амерение Алексея Навального баллотироваться на пост президента вполне должно лежать в рамках закона, иначе речь идет о введении людей в заблуждение, как считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.Однако, Навальный почему-то об этом думает. Политик добавил, что человек, который является юристом, просто обязан знать законы и его намерение должно лежать, в первую очередь, на основании закона, и если закон ему позволяет, тогда можно на этот счет рассуждать,а когда закон не позволяет — то зачем людей вводить в заблуждение?" — сказал Володин журналистам.Напомним, что ещё на прошлой неделе Навальный объявил о готовности баллотироваться в президенты России.