Матвиенко подвела итоги 2016 года

ходящий 2016 год был трудным, но созидательным. Поэтому законодатели оперативно реагировали на задачи, которые стоят перед Россией во внешней и внутренней политике, как считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Она подчеркнула, что в довольно непростых международных отношениях межпарламентское взаимодействие и диалог востребованы, как никогда. В частности, они используют любую международную площадку, чтобы донести до своих партнеров позицию России. Об этом и сказала Матвиенко в среду на встрече президента Владимира Путина с парламентариями. В числе наиболее важных событий сенатор назвала, в частности, решение провести в России в 2017 году ассамблею Межпарламентского союза.