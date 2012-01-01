ЛИТИКА Москва разрабатывает повестку дня отношений с США при Трампе

настоящее время Москва не имеет никаких контактов с командой избранного президента США Дональда Трампа, однако работа над выработкой конструктивной повестки дня уже при новой администрации идет активно, как рассказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Высокопоставленный дипломат рассказал, что Москва "не теряет время" и проводит соответствующую работу. Рябков также выразил надежду, что со стороны Вашингтона данная работа будет проведена в сжатые сроки, и им удастся после нынешнего абсолютно безнадежного, с точки зрения содержания, курса, проводимого уходящей администрации, выработать нечто более разумное и взаимоприемлемое