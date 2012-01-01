Пушков о решении суда в Киеве: провинциальность, помноженная на наглость

ешение суда в Киеве разрешить украинским следователям допуск в здание администрации президента России в рамках дела бывшего главы Виктора Януковича является как минимум глупым, заявил сенатор Алексей Пушков. В четверг, Печерский районный суд Киева принял решение о необходимости предоставить украинским следователям доступ к вещам и документам в здании администрации президента России в рамках дела Януковича.В частности, соответствующий документ был опубликован ещё в четверг в едином реестре судебных решений.Пушков добавил, что провинциальность, помноженная на наглость, порождает лишь одно — глупость