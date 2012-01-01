Медведев провел встречу с врио калининградского губернатора Алихановым

редседатель правительства РФ Дмитрий Медведев несколько ранее провел рабочую встречу с врио губернатора Калининградской области Антоном Алихановым, как сообщается в четверг на сайте кабмина РФ.Несколько ранее, пресс-секретарь главы области Валерия Родина сообщила журналистам о том, что в ходе встречи обсуждались вопросы упрощения налогового и визового режима в регионе.Алиханов отметил, что они обсудили с главой правительства Российской Федерации меры, предполагающие упрощение налогового и визового режима в регионе, которые позволяют сформировать новую модель экономического развития Калининградской области