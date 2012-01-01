Аксенов заявил, что власть гарантирует безопасность в Крыму

лава Крыма Сергей Аксенов заверил окружающих, что власть гарантирует крымчанам в следующем году безопасность. В частности, ранее глава республики заявлял, что Киев организовал водную, транспортную, продовольственную и энергетическую блокаду Крыма, а когда это не сработало, то решительно перешел к методам прямого террора, к засылке на территорию полуострова диверсионных групп.Аксенов отметил, что власть гарантирует, что в Крыму будет безопасно, комфортно, удобно.В частности, глава Крыма призвал крымчан верить в себя, любить свою страну и ничего не бояться.Не так давно, директор ФСБ Александр Бортников заявил, что украинские государственные органы и радикальные организации перешли к активным действиям по подготовке и реализации террористических замыслов в Крыму,