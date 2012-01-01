Губернатор Алтая признателен Путину за оценку работы властей региона

убернатор Алтайского края Александр Карлин крайне признателен президенту РФ Владимиру Путину за довольно высокую оценку работы властей региона по повышению эффективности расходования бюджетных средств. Несколько ранее Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о внешних долгах регионов РФ и о том, как же решается проблема задолженности регионов по кредитам, обратил внимание, что руководство Алтайского края ведет высокопрофессиональную бюджетную политику. При этом президент отметил, что власти РФ поддерживают абсолютно все регионы.В частности, он выразил признательность Владимиру Владимировичу (Путину) за высокую оценку очень серьезной, напряженной работы, которую они ведут в Алтайском крае на протяжении ряда последних лет