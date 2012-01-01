Белый дом стремится осложнить отношения с РФ до инаугурации Трампа

дминистрация президента США Барака Обамы, которая расширяет список, стремится максимально усложнить российско–американские отношения до инаугурации Дональда Трампа, как считает депутат Госдумы от "Единой России" Вячеслав Никонов. Ещё в пятницу США добавили 23 российские компании в список санкций по Украине. В список попали, в частности, порты и железные дороги Крыма, российские научно-исследовательские институты, предприятия и фирмы в области обороны, судоремонта, дорожного строительства.Достоверно ясно, что администрация Обамы спешит и они стремятся максимально осложнить российско-американские отношения до вступления в должность президента Дональда Трампа.