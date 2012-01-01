В Кишиневе Рогозин провел переговоры с новым президентом Молдавии

ице-премьер РФ Дмитрий Рогозин несколько ранее провел переговоры с новым президентом Молдавии Игорем Додоном.Не так давно пресса писала, что вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, самолет которого в пятницу из-за тумана не смог приземлиться в аэропорту Кишинева и был перенаправлен в Будапешт, всё-таки добрался до столицы Молдавии, правда, уже поздно ночью.В своём микроблоге Рогозин написал, что сейчас четыре утра в Кишиневе и переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном успешно завершились. Он подчеркнул, что Додон принял приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Россию в начале 2017 года с первым официальным визитом.