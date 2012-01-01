Рогозин рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Додона 17 января

оскве рассказали о том, что встреча президентов России и Молдавии даст ключ к разрешению проблем, накопившихся в отношениях двух стран, как заявил журналистам российский вице-премьер Дмитрий Рогозин после встречи с новым молдавским президентом Игорем Додоном. В частности, Додон планирует прибыть в Россию в январе со своим первым зарубежным визитом на посту президента и встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.Рогозин отметил, что крайне важно иметь в Кишиневе политическую фигуру во власти, которая в состоянии решать эти проблемы. Кто-то, кто мог бы слушать, высказывать свою позицию исходя из национальных интересов Молдавии