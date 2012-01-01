Медведев поздравил Алиева с 55-летием

ремьер-министр России Дмитрий Медведев во время своего телефонного разговора поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с 55-летием, обсудив предварительно с ним вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран, как следует из сообщения пресс-службы правительства РФ.Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечал день рождения в субботу.В сообщении отмечается, что председатель Правительства России поздравил Ильхама Алиева с 55-летием. В ходе беседы также были затронуты отдельные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества