Новый президент Молдавии планирует встретиться с Путиным 17 января

овый президент Молдавии Игорь Додон сообщил о том, что он планирует встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным 17 января и с ним обсудить возврат молдавской продукции на российский рынок и проблему трудовых мигрантов в РФ. В ночь на субботу в Кишиневе состоялась встреча Додона с российским вице-премьером, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Дмитрием Рогозиным. Российский посол в Кишиневе Фарит Мухаметшин в пятницу уверенно сообщи, что Додон намерен посетить Москву в середине января, однако точная дата пока не определена.По уточненной информации, встреча длилась около часа, Дмитрий Олегович от имени руководства России поздравил его со вступлением в должность президента и передал приглашение приехать в Москву с официальным визитом