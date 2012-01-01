Россия заинтересована в активизации переговоров по Приднестровью

оссия оказалась крайне заинтересована в активизации переговоров по приднестровскому урегулированию, как заявил вице-премьер РФ, сопредседатель российско-молдавской межправительственной комиссии и представитель президента РФ по Приднестровью Дмитрий Рогозин по результатам состоявшихся в Кишиневе переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном. В частности, данная встреча состоялась в три часа ночи, в связи с тем, что рейсовый самолет "Аэрофлота", на котором летела российская делегация, не смог сесть в Кишиневе из-за тумана, после чего был перенаправлен в Будапешт. По этой же причине Рогозин не смог принять участие в церемонии инаугурации президента Молдавии, но как только улучшились погодные условия, прилетел, чтобы провести переговоры.