Пушков проанализировал уходящий год и дал прогноз для наступающего

енатор Алексей Пушков выразил уверенность, что наступающий год в аспекте международных отношений будет значительно лучше, чем уходящий.Он отметил, что это будет лучше 2016-го… Но предложил обратить внимание на то, что все-таки в Сирии позитивная динамика. Он предположил, что завершится когда-то эта операция – битва за Мосул в Ираке – и там ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка) будет ослаблен. В частности, Соединенные Штаты Америки все-таки перейдут к более трезвому пониманию, что с ИГИЛ и вообще, что с джихадистами в Соединенных Штатах должны бороться, потому что поддерживать их — это против интересов США