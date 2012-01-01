Экс-министр экономического развития Крыма планирует работать в Севастополе

кс- министра экономического развития Крыма Валентина Демидова в ближайшее вполне могут взять на работу в правительство Севастополя. Предполагается, что он возглавит один из департаментов, как сообщили несколько ранее в пресс-службе севастопольского правительства. Ещё в воскресенье сообщалось, что министр экономического развития Крыма Демидов уже написал заявление об увольнении по собственному желанию. В качестве причины называется переход на новое место работы.Представитель севастопольских властей отметил, что сейчас обсуждается назначение на должность главы департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления города Севастополя.