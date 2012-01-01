Министр экономразвития Крыма подтвердил решение работать в Севастополе

инистр экономического развития Крыма Валентин Демидов несколько ранее заявил, что он покидает свой пост с чистой совестью, и уже в следующем году планирует работать в правительстве Севастополя. Не так давно, в пресс-службе главы Крыма сообщили, что Валентин Демидов написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы.Мужчина сам отметил, что в 2017 году планирует работать в правительстве Севастополя. В частности, он написал заявление об увольнении по собственному желанию с 30 декабря 2016 года… По его словам, кадровая ротация – это нормальный здоровый процесс.