\"Коммунисты России\" намерены выдвинуть кандидата на выборах президента

оммунисты России" сообщили о своих планах выдвинуть кандидата на президентских выборах РФ, как рассказал общественности лидер партии Максим Сурайкин. В частности, партия в воскресенье проводит пленум Центрального комитета (ЦК), на котором подводит итоги года и итоги кампании партии на Думских выборах. Предполагается, что партия обсудит участие в грядущих выборах в субъектах РФ 2017 года. В частности, пленум в Москве открылся с минуты молчания в память об ушедшем кубинском лидере Фиделе Кастро и в память жертвам крушения самолета Ту-154, который разбился над Черным морем.