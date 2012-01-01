Министр экономразвития Крыма ранее подтвердил решение работать в Севастополе

инистр экономического развития Крыма Валентин Демидов несколько ранее официально сообщил, что он покидает свой пост с чистой совестью, а уже в следующем году планирует работать в правительстве Севастополя. Не так давно в пресс-службе главы Крыма сообщили, что Валентин Демидов написал заявление об увольнении по собственному желанию. В качестве причины он указан пере переход на новое место работы.Он отметил, что в 2017 году планирует работать в правительстве Севастополя. Мужчина отметил, что он написал заявление об увольнении по собственному желанию с 30 декабря 2016 года