Эксперт объяснил, почему Бишкек может получить помощь от ЕврАзЭС

ешение Киргизии в пользу подписания Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вполне может говорить о том, что эта страна получит дополнительную помощь от экономически более сильных партнеров по альянсу,как считает заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ Андрей Грозин.Не так давно, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян сообщил, что лидеры трех стран, за исключением Киргизии, поставили свои подписи под Таможенным кодексом ЕАЭС. Через какое-то время он заявил, что президент республики Алмазбек Атамбаев, который во время церемонии подписания не утвердил документ, в финальном счете изменил свое решение.