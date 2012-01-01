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Полтавченко считает слухи о возможной отставке \"смешной темой\"
убернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в очередной раз опроверг слухи о своей возможной отставке, назвав их "смешной темой". Не так давно некоторые СМИ сообщали, что рассматривается вопрос о смене губернатора Петербурга: Полтавченко якобы мог покинуть пост после выборов в Госдуму в сентябре и получить новую высокую должность.В свою очередь, Полтавченко опроверг слухи о своей возможной отставке и заявил, что он хочет проработать на этом посту как можно дольше. Тем не менее, слухи о возможной отставке периодически обсуждаются в СМИ.Полтавченко добавил, что пресса так часто отправляет его в отставку, что тема уже стала смешной.
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