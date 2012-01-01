Полтавченко: объединение Петербурга с Ленобластью нецелесообразно

бъединение Санкт-Петербурга с Ленинградской областью сейчас не только неактуально, но и нецелесообразно, как считает губернатор северной столицы Георгий Полтавченко. В частности, вопрос об объединении Санкт-Петербурга и соседней Ленинградской области ранее неоднократно обсуждался в СМИ.Политик отметил, что на его взгляд это, во-первых, абсолютно неактуально сегодня. Во-вторых, это абсолютно нецелесообразно. А в-третьих, лично он, например, совершенно не представляю город Санкт-Петербург областным центром. Для него это город федерального значения и эта тема не стоит на повестке дня ни в администрации президента, ни в правительстве