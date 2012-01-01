Россия и Израиль настроены на дальнейшее укрепление дружественных связей

оссия и Израиль решительно настроены на дальнейшее укрепление дружественных двусторонних связей, как говорится в сообщении МИД РФ.Как было указано в российском внешнеполитическом ведомстве, во вторник специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Израиля в Москве Цви Хейфеца по случаю завершения его миссии в РФ.В официальном сообщении говорится, что в ходе состоявшейся беседы был подтвержден обоюдный настрой России и Израиля на дальнейшее укрепление всего комплекса традиционно дружественных двусторонних связей, соответственно включая поддержание доверительного политического диалога по ключевым международным и региональным вопросам, и конечно же развитие взаимовыгодного сотрудничества