В МИД назвали причины осложнения диалога между Москвой и Вашингтоном

иалог Москвы и Вашингтона в 2016 году существенно осложнялся проводимой Белым домом агрессивной политикой "системного сдерживания", в рамках которой наращивалось санкционное давление, шло развертывание компонентов американской системы глобальной ПРО, продолжалась провокационная военная активность на западных рубежах России и в Черноморском бассейне, о чём собственно и говорится в сообщении МИД РФ, посвященном основным внешнеполитическим итогам 2016 года. В официальном сообщении говорится, что на повышение градуса русофобии была направлена срежиссированная информационная кампания по ложному обвинению России во вмешательстве в ход президентских выборов в США.