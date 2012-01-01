Суд назвал госпереворот на Украине причиной референдума в Крыму

Чеченцам запретят пить энергет... О своем решении покончить с продажей «этого яда», Рамзан Кадыров заявил на совещании, в котором участвовали не только...

Азия начинает Большую игру? Тема эта чрезвычайна, актуальна уже на протяжении многих лет, начиная с окончания холодной войны. Как таковая, концепция...