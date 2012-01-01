Омбудсмены России и Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве

полномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и азербайджанский омбудсмен Эльмира Сулейманова несколько ранее подписали соглашение о сотрудничестве, как написала российский уполномоченный в своем Instagram.По последней информации, в Баку встретилась с уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Азербайджанской Республики Эльмирой Сулеймановой. В ходе встречи они подписали соглашение о сотрудничестве между уполномоченными двух стран. Таким образом, согласно новому соглашению, введены ответственные лица за обмен информацией, учтена возможность обмена информацией по электронной почте, было отдельно прописано требование о конфиденциальности информации