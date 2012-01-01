В Белом доме рассказали о том, как решали вопрос с санкциями против России

дминистрация президента США Барака Обамы совершенно не нуждалась в дополнительных доказательствах "причастности России к кибератакам" для введения антироссийских санкций, как заявил в четверг официальный представитель Белого дома Джош Эрнест. В частности, со стороны американского правительства было желание быть сильными и конкретными в нашем ответе… И как только данный ответ был разработан, они хотели действовать быстро, не было никакой необходимости ждать дополнительных свидетельств, чтобы представить его. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома на регулярном брифинге для журналистов в четверг, отвечая при этом на вопрос о том, почему санкции в отношении России были введены до того, как разведка представила президенту доклад "о киберактивности России в ходе президентских выборов".