Эксперт оценил, как оппозиция может воспользоваться юбилеем революции

есистемная оппозиция планирует предпринять попытки расколоть общество в предвыборный 2017 год, в который и будет отмечаться 100-летний юбилей Октябрьской революции, а также постарается использовать эти исторические события в свою пользу, как считает председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.В частности, многие из несистемной оппозиции попытаются провести параллели между 1917 годом, когда произошел перелом существовавшего тогда государственного устройства, политической системы, а также нынешним временем, чтобы заявить, что и сейчас может произойти подобная революция