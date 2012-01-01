В ГД назвали гнусными инсинуациями обвинения США во вмешательстве в выборы

осдуме решительно назвали довольно"гнусными инсинуациями" обвинения в адрес Кремля во вмешательстве в выборный процесс в США, а также выразили надежду на то, что с приходом новой американской администрации диалог между двумя странами будет конструктивным. Стоит напомнить, что главы национальной разведки, Киберкомандования ВС США и Пентагона в совместном заявлении для конгресса сообщили о том, что разведка США считает Россию "крупной угрозой" в киберпространстве. В частности, они вновь обвинила Москву во вмешательстве в выборный процесс в США.Член комитета Госдумы по информационной политике отметил, что к этому важно отнестись с пониманием, понять и простить кабинет Обамы. А дальше уже придут другие люди, и, он надеется, что гнусных инсинуаций уже никогда не будет.