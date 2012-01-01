Пейдж признал необходимость изменения отношений с Москвой

Cуществует мнение, что враждебность уходящий американской администрации по отношению к России по поводу якобы вмешательства в выборный процесс в США подчеркивает острую необходимость изменить стратегический подход в отношениях с Москвой. Именно об этом сообщил бывший советник избирательного штаба Дональда Трампа Картер Пейдж. Пейдж сказал, что к сожалению, Вашингтон уже на протяжении десятилетий продолжает кидать камни в Россию. И основным влиянием стало не что иное, как увеличившаяся геополитическая нестабильность по всему миру, которая ослабляет позицию США. В частности, уже довольно давно назрела необходимость в лидерстве, окончании нечестной политики, а также новом стратегическом подходе