ЦИК предложил расширить объем видеонаблюдения на избирательных участках

ентризбирком РФ несколько ранее сообщил о том, что он предлагает к президентским выборам организовать видеонаблюдение на всех избирательных участках областных и районных центров, что позволит охватить участки, где голосуют сейчас почти 90 миллионов человек. Эту информацию предоставил зампредседателя ЦИК России Николай Булаев. В частности, говоря о возможности организации видеонаблюдения на выборах президента РФ в 2018 году, он также напомнил, что ЦИК предложил расширить объем видеонаблюдения по сравнению с выборами депутатов Госдумы.Булаев отметил, что ещё тогда на избирательных участках с видеонаблюдением голосовало 37 миллионов человек