ЦИК предлагает увеличить число КОИБов в России не менее чем на 50%

ентральная избирательная комиссия РФ в этом году сообщила о своих планах дополнительно оснастить участковые избирательные комиссии комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). В частности, предлагается увеличить их число не менее чем на 50% и сейчас данный вопрос рассматривается в правительстве, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев. Зампред ЦИК сказал что в том, что касается КОИБов, то они предполагают провести дополнительное оснащение участковых избирательных комиссий. В частности, предлагается увеличить их число не менее чем на 50%, и предложили на эти цели направить сэкономленные в ходе федеральной кампании по выборам депутатов Госдумы 550 миллионов рублей