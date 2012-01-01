 

На нашем сайте Вы найдете аналитические материалы, касающиеся разнообразных сторон жизни как всей Центральной Азии в целом, так и расположенных в данном регионе отдельных стран. Заинтересованному читателю представлены обзоры прессы, комментирующие экономические и политические аспекты жизни упомянутого региона. Рассмотрим подробнее разделы, конкретизирующие политическое устройство существующих здесь государств.

Раздел, посвященный Российской Федерации, описывает федеративную форму государственно-политических связей между входящими в ее состав субъектами. Российская федерация в своей политической деятельности опирается на государственные органы, образующие в совокупности единую систему. В данном разделе выложены аналитические и обзорные публикации, комментирующие реальное положение дел и соотношение сложившейся ситуации с требованиями Конституции Российской Федерации.

Политическая жизнь Казахстана, являющегося президентской республикой, обрисована в отведенном этой стране разделе сайта. Здесь можно ознакомиться с деятельностью президента республики, правительства. Различные мнения обозревателей освещают работу двухпалатного парламента (Мажилиса и Сената).

Зайдя в раздел, отведенный Киргизии, можно ознакомиться с различными точками зрения на политическую жизнь страны. Кыргызская государственность насчитывает более двух тысяч двухсот лет, являясь одной из древнейших на Азиатском континенте. Сегодня Кыргызская Республика состоит членом более ста двадцати международных организаций, активно развивая исторические традиции.

Как многонациональное унитарное государство представлена Республика Таджикистан. В соответствующем разделе рассмотрено не только образование этого государства в 1929 году путем выхода Таджикской АССР из состава Узбекской СССР, но и современные моменты политико-экономической жизни страны.

Соответствующий раздел посвящен неоднозначной политической жизни Туркменистана. Как известно, после самороспуска в 1991 году местной Коммунистической партии, в республике, ставшей независимым государством, действует единственная политическая сила – Демократическая партия Туркменистана. За прошедший период большинство туркменских оппозиционеров оказались за решеткой, или вынужденно покинули страну. Переезд квартиры с компанией Лоу Кост! Обещания президента Туркменистана допустить существование оппозиции вселяет смутную, но все-таки надежду на либеральные преобразования.

Стремление властей Узбекистана построить демократическое открытое правовое государство комментируется в посвященном этой стране разделе. Неоднозначность действий правящих кругов вызывает столь же неоднозначные комментарии обозревателей. Ознакомиться с противоречивыми мнениями во всем их спектре можно на предлагаемом сайте.

Армения

США стремится реорганизовать о...

Дата: 13 февраля 2013
В состав оппозиции Сирии входят разнородные отряды повстанческого ополчения. Многие отряды заполнены...

Победа Обамы не спасет США от ...

Дата: 01 февраля 2013
Многие аналитики склонны считать, что они подтвердят позицию российского МИДа, считающего, что...

Единственное ателье Минобороны...

Дата: 22 марта 2012
ЕРЕВАН, 22 мар – Новости-Армения. ОАО "43 ЦЭПК", которое является единственным...

Россия считает Иран своим сосе...

Дата: 22 марта 2012
ЕРЕВАН, 22 мар - Новости-Армения. Россия не заинтересована в появлении ракетно-ядерного оружия в...

Киргизия

Причина гибели белорусского би...

Дата: 11 февраля 2013
Проблема касается времени первостепенных представителей компаний – их руководителей. В результате...

Делегация МИД Кыргызстана прин...

Дата: 29 марта 2012
Новости в мире - 29 марта. Делегация Министерства иностранных дел (МИД) Кыргызской Республики (КР)...

Фонд обязательного медицинског...

Дата: 29 марта 2012
Бишкек - 29 марта. В Бишкеке врач Центра семейной медицины №15 выписывала рецепты по льготной...

Кого «послал» президент Придне...

Дата: 29 марта 2012
Новости в мире - 29 марта. Послание президента ПМР (Приднестровская Молдавская Республика) к органам...

Азербайджан

Чеченцам запретят пить энергет...

Дата: 30 марта 2013
О своем решении покончить с продажей «этого яда», Рамзан Кадыров заявил на совещании, в котором...

Азия начинает Большую игру?

Дата: 06 марта 2013
Тема эта чрезвычайна, актуальна уже на протяжении многих лет, начиная с окончания холодной войны.

Азербайджанский студент, стрел...

Дата: 06 марта 2013
12 ноября восемнадцатилетний азербайджанский студент Набизаде, будучи гостем на свадьбе своих друзей...

Асаду следует срочно исправлят...

Дата: 22 марта 2012
БАКУ, 22 мар - Новости-Азербайджан. Дальнейшая позиция России в разрешении сирийского конфликта...

Грузия

тбилисском аэропорту задержан ...

Дата: 30 марта 2013
Ираклий Окруашвили, один из лидеров грузинской оппозиции, экс-министр обороны Грузии обвинен по 3-м...

Вино из Грузии может снова поя...

Дата: 25 марта 2013
Особое положение занимал вопрос, касающийся возможного появления грузинского вина на российском...

Новоизбранный парламент первы...

Дата: 04 марта 2013
Председателем этого заседания избрали Давида Усупашвили. Он представляет интересы «Грузинской...

Большая часть терактов соверше...

Дата: 15 февраля 2013
От терактов погибших гораздо больше в Европе, чем в США. В упомянутом докладе проанализирован...

Информация о странах
Украина

Эйро: выборы на востоке Украин...

Дата: 04 марта 2016
Министры иностранных дел «нормандской четверки» (...

Яценюк предложил продать 1 млн...

Дата: 29 февраля 2016
Арсений Яценюк, премьер Украины, сообщил о том,...

Первый замминистра МЭРТ Украин...

Дата: 04 февраля 2016
Юлия Ковалив, первый заместитель министра...
Россия

Аксенов уверен, что сработаетс...

Дата: 29 декабря 2016
Глава Крыма Сергей Аксенов убеждён, что он...

Замглавы АСВ Мельников претенд...

Дата: 29 декабря 2016
Глава Крыма Сергей Аксенов несколько ранее...

Замглавы АСВ Мельников претенд...

Дата: 29 декабря 2016
Глава Крыма Сергей Аксенов несколько ранее...
Таджикистан

Захарова пообещала станцевать ...

Дата: 20 мая 2016
Мария Захарова, официальный представитель МИД...

Доход губернатора Приморья за ...

Дата: 29 апреля 2016
Общий доход губернатора Приморского края...

В ГД внесен проект о применени...

Дата: 01 декабря 2015
Согласно данным нижней палаты парламента,...
Узбекистан

Чем не угодил студенту Федерал...

Дата: 06 февраля 2013
Он много раз пытался позвонить по телефону...

ГАЖК "Ўзбекистон темир йўллари...

Дата: 29 марта 2012
К концу 2011 года ГАЖК "Ўзбекистон темир йўллари"...
Интересное