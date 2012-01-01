На нашем сайте Вы найдете аналитические материалы, касающиеся разнообразных сторон жизни как всей Центральной Азии в целом, так и расположенных в данном регионе отдельных стран. Заинтересованному читателю представлены обзоры прессы, комментирующие экономические и политические аспекты жизни упомянутого региона. Рассмотрим подробнее разделы, конкретизирующие политическое устройство существующих здесь государств.

Раздел, посвященный Российской Федерации, описывает федеративную форму государственно-политических связей между входящими в ее состав субъектами. Российская федерация в своей политической деятельности опирается на государственные органы, образующие в совокупности единую систему. В данном разделе выложены аналитические и обзорные публикации, комментирующие реальное положение дел и соотношение сложившейся ситуации с требованиями Конституции Российской Федерации.

Политическая жизнь Казахстана, являющегося президентской республикой, обрисована в отведенном этой стране разделе сайта. Здесь можно ознакомиться с деятельностью президента республики, правительства. Различные мнения обозревателей освещают работу двухпалатного парламента (Мажилиса и Сената).

Зайдя в раздел, отведенный Киргизии, можно ознакомиться с различными точками зрения на политическую жизнь страны. Кыргызская государственность насчитывает более двух тысяч двухсот лет, являясь одной из древнейших на Азиатском континенте. Сегодня Кыргызская Республика состоит членом более ста двадцати международных организаций, активно развивая исторические традиции.

Как многонациональное унитарное государство представлена Республика Таджикистан. В соответствующем разделе рассмотрено не только образование этого государства в 1929 году путем выхода Таджикской АССР из состава Узбекской СССР, но и современные моменты политико-экономической жизни страны.

Соответствующий раздел посвящен неоднозначной политической жизни Туркменистана. Как известно, после самороспуска в 1991 году местной Коммунистической партии, в республике, ставшей независимым государством, действует единственная политическая сила – Демократическая партия Туркменистана. За прошедший период большинство туркменских оппозиционеров оказались за решеткой, или вынужденно покинули страну. Переезд квартиры с компанией Лоу Кост! Обещания президента Туркменистана допустить существование оппозиции вселяет смутную, но все-таки надежду на либеральные преобразования.

Стремление властей Узбекистана построить демократическое открытое правовое государство комментируется в посвященном этой стране разделе. Неоднозначность действий правящих кругов вызывает столь же неоднозначные комментарии обозревателей. Ознакомиться с противоречивыми мнениями во всем их спектре можно на предлагаемом сайте.

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