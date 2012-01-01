Госдума соберется на первое заседание весенней сессии

епутаты Госдумы РФ cовсем скоро соберутся, уже 11 января, на первое пленарное заседание весенней сессии, которое, как ожидается, откроет своим выступлением спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, следует из порядка работы палаты на среду. В частности, в ходе заседания парламентарии планируют обсудить примерную программу законопроектной работы и заслушать в рамках "правительственного часа" доклад министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки.В общей сложности, в думской повестке запланировано рассмотрение 101 вопроса, среди которых первое чтение законопроекта о декриминализации побоев близких родственников.