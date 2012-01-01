Косачев рассказал о темах на Азиатско-Тихоокеанском парламентском форуме

лощадка Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ) ни в коем случае не должна становиться местом для сведения межгосударственных счетов, как это происходит в ПАСЕ и ПА ОБСЕ, по этой причине члены делегации РФ всегда стараются предложить коллегам согласительную повестку дня, отметил в преддверии проведения 25-й сессии АТПФ председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев.Именно он напомнил, что дискуссии на сессиях проходят в рамках трех направлений: "Политика и безопасность", "Экономическое и торговое сотрудничество", "Межрегиональное сотрудничество в АТР".Косачев добавил, что на данный момент от имени десяти национальных делегаций на рассмотрение внесено тридцать четыре проекта различных резолюций