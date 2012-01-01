Вопреки расхожему мнению, кошелек не всегда служил для хранения...денег. Еще в древние времена бедные люди использовали бумажник для хранения еды. Только в наше время, когда бартерный обмен начал исчезать, а люди все чаще и охотнее платят за продукты монетами, кошельки стали неотъемлемой частью гардероба. На протяжении веков кошельки меняли свою форму и фасон, а также изменялось их применение вместе с меняющимся миром. С распространением бумажных банкнот кошельки начали принимать нынешние формы. Каждый мужчина хочет купить мужской кошелек на свой вкус и фасон. Одни предпочитают модели горизонтальные, с более легким доступом для банкнот, а другим больше импонирует вертикальная планировка, где деньги глубже спрятаны. Одно, что остается неизменным - это основной материал, из которого создаются кошельки. Конечно, мы говорим о натуральной коже, которая, несмотря на прошедшие годы является самым простым и наиболее практичным материалом для производства кошельков. Благодаря своей гибкости и высокой стойкостью к истиранию, натуральная кожа, становится идеальным материалом для производства кошельков. В XXI веке натуральная кожа по-прежнему используется для изготовления кошельков в качестве основного сырья, однако производители все чаще используют также другие материалы, такие как искусственная кожа или материалы, комбинированные с кожей натуральной. Это может быть как джинс или полиэстер.

На что обратить внимание при покупке мужского кошелька

Прежде всего, ваш кошелек должен быть практичным. Подумайте, для чего вам действительно нужен бумажник. Должно ли в нем быть место для 30 кредитных карт и визиток? Толстый и плотно набитый кошелек выглядит не эстетично. Элегантный и модный мужчина не должен носить кошелек в кармане брюк. Карман джинсов или брюк заполненный толстым кошельком выглядит просто неэстетично. Если вы ищете минималистичный кошелек, то стоит сделать ставку на кожаные кошельки мужские тонкие. Тонкий кошелек будет отлично выглядеть в кармане пиджака или в заднем кармане брюк. Однако, если ваш кошелек должен быть маленьким "командным центром", то вы должны поставить в первую очередь на кожаные большие пкошельки мужские. Такой кошелек имеет несколько закладок, карманов для хранения и, что самое главное, позволит вам иметь все необходимое в одном месте. Как правило, крупные кошельки менее удобны, поэтому лучше, если вы будете их носить в мужской сумке или в портфеле.

Вы достаете кошелек из кармана или сумки, по крайней мере, несколько раз в день. Помните, что это ваша визитная карточка. Кошелек так же, как и остальной наряд должен выглядеть элегантно и, прежде все аккуратно, поэтому стоит сделать ставку на проверенные кошельки от проверенного поставщика. В поисках подходящего кошелька для себя обратите внимание на детали. Ровно ли он пошит? Как выглядит в целом состояние кожи? Вы должны также обратить внимание на швы, ровные ли они. Если у вас есть какие-либо вопросы или вы в чем-то не уверены то, без колебания, не стесняйтесь и спрашивайте у продавца.

Мужской кошелек. Идея для подарок

Мужской кошелек - это также очень хорошая идея для подарка на день рождения, рождественского подарка или просто знак благодарности, например, для начальника или коллеги с работы. Уже много лет кошельки мужские занимают высокое место в списке самых желанных предметов в подарок для мужчины, поэтому если у вас нет идеи для подарка, то мужской кошелек может быть идеальным решением!

Персонализация кошельков мужских

Желая сделать кому-то оригинальный и необычный подарок, вы можете нанести на кошелек гравировку. Инициалы, цитата или логотип - это только одна из идей для маркировки мужского кошелька.