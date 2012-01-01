Аксенов уверен, что сработается с новым прокурором Крыма

лава Крыма Сергей Аксенов убеждён, что он сработается с новым прокурором республики Олегом Камшиловым.Парламент Крыма несколько ранее согласовал в среду представление генпрокурора РФ о назначении Камшилова крымским прокурором. Не так давно этот пост занимала Наталья Поклонская, которая позже перешла на работу в Госдуму РФ. Аксенов добавил, что на его взгляд, кандидатура достаточно эффективная. Новый прокурор настроен довольно конструктивно, готов вникать во все проблемы, особенности. В частности, дальше дело покажет. Он выразил уверенность, что они сработаются и все будет нормально