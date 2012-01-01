Главные спортивные новости на сегодня

Среди современных людей практически каждый третий интересуется спортом. Неудивительно, что существует столько новостных порталов, призванных информировать телезрителей и пользователей о последних событиях в спортивном мире. Среди важных сообщений, необходимо выделить следующие новости спорта на сегодня.

• Ряды футбольного клуба «Зенит» пополнил новый игрок – малоизвестный российский спортсмен Сергей Зуйко. Этот полузащитник уже подписал контракт с командой, который предусматривает его участие в играх на протяжении трех с половиной лет.

• Российская теннисистка Мария Шарапова продолжает активно готовиться к предстоящему сезону. В то время как остальные ведущие спортсменки проходят подготовку в Австралии, экс первая ракетка мира теперь вынуждена набирать форму в индивидуальном порядке. По недавней информации из официальных источников, дебютный, после дисквалификации, матч состоится для Марии Шараповой 26 апреля в Штутгарте.

• Важное решение было принято в ФИФА. Так, начиная с чемпионата мира 2016 года количество команд, участвующих на мировых первенствах, увеличиться. Результатом заседания, состоявшегося 10 января, было решено, что с тридцати двух, число увеличиться до сорока восьми. По формату, эти команды будут разделены на шестнадцать групп, в каждой из которых – по три сборных.

Остальные новости из мира спорта можно найти в спортивном сообществе, где происходит постоянное обновление актуальной информации.