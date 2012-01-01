Быть программистом круто

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По случаю расширения штата работников, компания открывает вакансии инженеров-программистов, сотрудников на разработку Java, С++, системное администрирование, UX/UI дизайн, и это еще не все. Работать нужно в Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге и еще в нескольких известных нам городах, в комфортном офисе и вдохновляющей атмосфере. Стань частью компании, которая меняет кругозор людей с разных уголков планеты. Это отличный шанс добиться успеха в любимой сфере среди известных людей. Компания Петер-Сервис – лидер на русском ринке по развитию телекома, а также предоставляет услуги клиентам по всему миру. Даже петер сервис отзывы 2016 это подтверждают.

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