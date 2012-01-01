Сколько стоит виза в Украину: тарифы и категории

Сколько стоит виза в Украину - важная и актуальная проблема, которая касается визового процесса по оформлению украинской визы, несмотря на цель путешествия. Ведь оплата за услуги дипломатических учреждений, занимающихся выдачей иностранцам визовых наклеек, является обязательным пунктом в перечне шагов к успешному получению необходимых виз.

Стоимость оформления одной из всех возможных типов виз устанавливается украинским законодательством, что в последний раз было отредактировано еще в 2011 году. Вопросам установления цены занимаются Верховная Рада и Министерство иностранных дел.

Стоимость визы

Абсолютно все украинские визы можно конкретно разделить на три основные группы в соответствии с количеством возможных въездов по ней. Как правило, этот фактор и влияет на установление цены.

В частности, самыми дешевыми являются все украинские визы, которые выдаются Посольством только для одного въезда. Такие одноразовые санкции обойдутся дешево, но имеют один минус - воспользовавшись ею раз, потом снова придется обращаться в Посольство.

Далее по ценовой лестнице идут украинские двукратные визы, несмотря на цель поездки. Они практически вдвое дороже.

Самыми дорогими на данный момент являются многократные украинские санкции, что имеют огромное преимущество перед всеми остальными - воспользоваться ею можно будет не один и не два раза, а больше. Но максимально разрешено девяносто дней в полугодии.

Также иностранные граждане могут обращаться за помощью в оформлении документов на украинскую визу и к посредникам - профильным визовым учреждениям, что специализируются на таких вопросах.

Между украинским государством и другими мировыми был подписан ряд договоров об определении категории граждан, которые не платят за визы. К ним относят детей до шести лет, дипломатов, иностранных украинцев и тому подобное.

Кстати, если иностранный заявитель по каким-то причинам получит отрицательные решения от украинских дипломатических представительств, а простыми словами отказ, то все средства, которые были им потрачены на весь визовый процесс, не возвращаются.

Проведение оплаты

Оплата, как правило, осуществляется сразу после предоставления соответствующих визовых услуг. Если это касается консульства, то стоит платить непосредственно в кассе этого дипломатического учреждения. В кассе принимают только американские доллары. Если вдруг иностранные заявители не имеют этой валюты, а только местную, тогда можно обменять по курсу на день подачи.

Если говорить об оплате услуг других визовых учреждений, которые помогали в оформлении документов и подготовке, то иностранцы также сразу получают чеки для оплаты. Насчет валюты, то это устанавливается каждыми визовыми учреждениями индивидуально.