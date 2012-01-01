Украинские земляки подписали резолюцию о налаживании отношений с Москвой

частники Съезда украинских землячеств России ещё в понедельник подписали резолюцию с призывом к президенту Украины Петру Порошенко решительно прекратить антироссийскую политику и немедленно наладить отношения с Москвой. Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" ещё в понедельник организовал съезд украинских землячеств России.По результатам мероприятия в Москве участники приняли резолюцию с призывом к президенту Украины Петру Порошенко прекратить антироссийскую политику, а также наладить экономические и культурные связи с РФ и принять меры по защите русского языка и культуры