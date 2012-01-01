Лукашевич заявил, что Карлов был профессионалом своего дела

осол РФ в Турции Андрей Карлов на самом деле был очень системным человеком, профессионалом своего дела, поэтому даже погружаясь глубоко в кризисную ситуацию, он совершенно не чурался советов коллег. Об этом рассказал прессе постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. Напомним, что вооруженное нападение на посла РФ в Турции произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину Карлову, полученные ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме и галстуке, соответственно он был принят за охранника дипломата.