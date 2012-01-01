Совет при президенте РФ обсудит реформу контрольно-надзорной деятельности

ремьер-министр Дмитрий Медведев в среду намерен провести заседание президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, на котором собственно и будет обсуждаться паспорт программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности", о чём сообщила пресс-служба кабинета министров.В пресс-службе кабинета министров, двадцать первого декабря Дмитрий Медведев проведет заседание президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. По предварительной информации, участники заседания обсудят паспорт приоритетной программы по основному направлению стратегического развития РФ "Реформа контрольной и надзорной деятельности