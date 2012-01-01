Путин подведет итоги деятельности парламента

резидент России Владимир Путин в среду намерен провести встречу с руководством Государственной Думы и Совета Федерации, в ходе которой и будут подведены итоги деятельности парламента. Пресс-служба Кремля, Путин намерен встретиться с руководством Совфеда и Госдумы, а также профильных комитетов двух палат. Предполагается, что на мероприятии будут определены приоритеты развития и совершенствования законодательства на будущий год.Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев отметил, что парламентариям во фракции не сообщили о теме встречи. Несколько ранее, первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников рассказал, что когда приглашает президент, повестку определяет он