В России после выборов в Госдуму возбудили 20 уголовных дел

частности, по возможным нарушениям на прошедших в России в этом году выборах возбуждено к настоящему моменту не менее 20 уголовных дел в 18 регионах РФ, одно из них уже передано в суд, как сообщила РИА Новости глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.Ещё в понедельник состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и председателя российского ЦИК.Глава ЦИК отметил, что встреча прошла очень продуктивно, президент внимательно выслушал большой объем информации, который накопился.В частности, в ходе встречи Памфилова озвучила тезис о том, что все нарушители должны быть наказаны; это важно, в том числе, и в плане профилактических мер на будущее.