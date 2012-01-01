Замглавы АСВ Мельников претендует на пост министра экономразвития Крыма

лава Крыма Сергей Аксенов несколько ранее предложил назначить министром экономического развития республики бывшего заместителя гендиректора государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" Андрея Мельникова, о чём собственно и сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Нынешний министр экономического развития Крыма Валентин Демидов ранее рассказал о том, что он покидает свой пост и в следующем году планирует работать в правительстве Севастополя.Ещё в конце октября АСВ сообщило, что Мельников покидает свой пост с 1 декабря.