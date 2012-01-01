Замглавы АСВ Мельников претендует на пост министра экономразвития Крыма

лава Крыма Сергей Аксенов несколько ранее предложил назначить министром экономического развития республики бывшего заместителя гендиректора государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" Андрея Мельникова, как сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.В частности, нынешний министр экономического развития Крыма Валентин Демидов ранее заявил, что он покидает свой пост и уже в следующем году планирует начать работать в правительстве Севастополя.В частности, в конце октября АСВ сообщило, что Мельников покидает свой пост с 1 декабря.