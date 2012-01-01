Представитель Палестины встретится с Лавровым 13 января в Москве

редставитель Организации освобождения Палестины (ООП) Саеб Эрекат сообщил о своих планах встретиться с главой МИД РФ в ходе визита в Россию с 12 по 14 января для обсуждения координации на запланированной на январь конференции в Париже, как сообщил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль. Не так давно французские власти объявили о проведении 15 января в Париже новой конференции по мирному урегулированию на Ближнем Востоке с участием около 70 стран. В частности, Израиль уже официально отказался от участия в форуме и призвал Париж отменить его проведение.